Шутова Евдокия Матвеева
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Шутова Евдокия Матвеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1893
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 17
- Номер в семье
- 3
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 17
01 | Шутов Матвей Лукин: 43 лет (года), - | глава |
02 | Шутова Пелагея Семенова: 44 лет (года), - | жена [1] |
03 | Шутова Евдокия Матвеева: 5 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Шутов Владимир Матвеев: 10 лет (года), - | сын [1] |
05 | Шутова Наталия Матвеева: 12 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Шутов Николай Матвеев: 16 лет (года), - | сын [1] |
07 | Шутов Илья Матвеев: 19 лет (года), - | сын [1] |
08 | Шутова Ксения Васильева: 19 лет (года), - | жена [7] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1893 ст.
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