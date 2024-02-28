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Шутова Евдокия Матвеева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Шутова Евдокия Матвеева
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
17
Номер в семье
3
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 17
01 | Шутов Матвей Лукин: 43 лет (года), - | глава |
02 | Шутова Пелагея Семенова: 44 лет (года), - | жена [1] |
03 | Шутова Евдокия Матвеева: 5 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Шутов Владимир Матвеев: 10 лет (года), - | сын [1] |
05 | Шутова Наталия Матвеева: 12 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Шутов Николай Матвеев: 16 лет (года), - | сын [1] |
07 | Шутов Илья Матвеев: 19 лет (года), - | сын [1] |
08 | Шутова Ксения Васильева: 19 лет (года), - | жена [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

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