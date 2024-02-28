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Шутова Иван Федотов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Шутова Иван Федотов
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 16
01 | Шутова Параскева Тарасова: 73 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Шутова Иван Федотов: 38 лет (года), - | сын [1] |
03 | Шутова Агриппина Трофимова: 38 лет (года), - | жена [2] |
04 | Шутова Василий Иванов: 14 лет (года), - | сын [2] |
05 | Шутова Иван Иванов: 11 лет (года), - | сын [2] |
06 | Шутова Иван Иванов: 2 лет (года), - | сын [2] |
07 | Шутова Мария Петрова: 86 лет (года), - | вдова - ? |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1860 ст.

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