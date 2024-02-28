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Колесихина Мария Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Колесихина Мария Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
5
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 15
01 | Колесихин Михаил Авдиев: 41 лет (года), - | глава |
02 | Колесихина Мария Кириллова: 38 лет (года), - | жена [1] |
03 | Колесихин Алексей Михайлов: 0 лет (года), 4 месяцев (ца) | сын [1] |
04 | Колесихина Анна Михайлова: 8 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Колесихина Мария Михайлова: 11 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Колесихина Пелагея Михайлова: 15 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Колесихина Екатерина Михайлова: 18 лет (года), - | дочь [1] |
08 | Колесихин Петр Михайлов: 20 лет (года), - | сын [1] |
09 | Колесихина Анастасия Иванова: 17 лет (года), - | жена [8] |
10 | Колесихина Агриппина Авдиева: 47 лет (года), - | девица - сестра [1] |
11 | Колесихина Феодосия Тарасова: 49 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
12 | Колесихин Василий Иванов: 24 лет (года), - | сын [11] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1887 ст.

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