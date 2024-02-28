Колесихина Мария Михайлова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Колесихина Мария Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1887
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 15
- Номер в семье
- 5
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 15
01 | Колесихин Михаил Авдиев: 41 лет (года), - | глава |
02 | Колесихина Мария Кириллова: 38 лет (года), - | жена [1] |
03 | Колесихин Алексей Михайлов: 0 лет (года), 4 месяцев (ца) | сын [1] |
04 | Колесихина Анна Михайлова: 8 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Колесихина Мария Михайлова: 11 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Колесихина Пелагея Михайлова: 15 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Колесихина Екатерина Михайлова: 18 лет (года), - | дочь [1] |
08 | Колесихин Петр Михайлов: 20 лет (года), - | сын [1] |
09 | Колесихина Анастасия Иванова: 17 лет (года), - | жена [8] |
10 | Колесихина Агриппина Авдиева: 47 лет (года), - | девица - сестра [1] |
11 | Колесихина Феодосия Тарасова: 49 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
12 | Колесихин Василий Иванов: 24 лет (года), - | сын [11] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1887 ст.
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