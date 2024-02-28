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Кочергина Пелагея Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кочергина Пелагея Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 14
01 | Кочергин Иван Парамонов: 41 лет (года), - | глава |
02 | Кочергина Пелагея Степанова: 38 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кочергин Петр Иванов: 11 лет (года), - | сын [1] |
04 | Кочергин Александр Иванов: 2 лет (года), - | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1860 ст.

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