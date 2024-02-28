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Кочергин Иван Парамонов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кочергин Иван Парамонов
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
глава
Номер семьи
14
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 14
01 | Кочергин Иван Парамонов: 41 лет (года), - | глава |
02 | Кочергина Пелагея Степанова: 38 лет (года), - | жена [1] |
03 | Кочергин Петр Иванов: 11 лет (года), - | сын [1] |
04 | Кочергин Александр Иванов: 2 лет (года), - | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.

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