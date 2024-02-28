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Кочергина Наталия Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кочергина Наталия Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
2-я жена [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
2
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 13
01 | Кочергин Андрей Парамонов: 52 лет (года), - | глава |
02 | Кочергина Наталия Григорьева: 38 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Кочергина Ирина Андреева: 13 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Кочергин Василий Андреев: 7 лет (года), - | сын [1] |
05 | Кочергина Анна Андреева: 2 лет (года), - | жена [1] |
06 | Кочергина Анна Козмина: 54 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1860 ст.

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