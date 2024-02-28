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Кочергин Андрей Парамонов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Кочергин Андрей Парамонов
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
глава
Номер семьи
13
Номер в семье
1
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 13
01 | Кочергин Андрей Парамонов: 52 лет (года), - | глава |
02 | Кочергина Наталия Григорьева: 38 лет (года), - | 2-я жена [1] |
03 | Кочергина Ирина Андреева: 13 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Кочергин Василий Андреев: 7 лет (года), - | сын [1] |
05 | Кочергина Анна Андреева: 2 лет (года), - | жена [1] |
06 | Кочергина Анна Козмина: 54 лет (года), - | вдова солдатка - сноха [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

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