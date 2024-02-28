Полунина Наталия Козмина
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Полунина Наталия Козмина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- дочь [4]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 7
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 12
01 | Полунин Петр Васильев: 56 лет (года), - | отставной солдат - глава |
02 | Полунина Мавра Никитина: 56 лет (года), - | жена [1] |
03 | Полунина Пелагея Петрова: 17 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Полунин Косма Петров: 37 лет (года), - | сын [1] |
05 | Полунина Мария Иванова: 36 лет (года), - | жена [4] |
06 | Полунина Елизавета Козмина: 6 лет (года), - | дочь [4] |
07 | Полунина Наталия Козмина: 4 лет (года), - | дочь [4] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1894 ст.
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