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Полунина Елизавета Козмина

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Полунина Елизавета Козмина
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
12
Номер в семье
6
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 12
01 | Полунин Петр Васильев: 56 лет (года), - | отставной солдат - глава |
02 | Полунина Мавра Никитина: 56 лет (года), - | жена [1] |
03 | Полунина Пелагея Петрова: 17 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Полунин Косма Петров: 37 лет (года), - | сын [1] |
05 | Полунина Мария Иванова: 36 лет (года), - | жена [4] |
06 | Полунина Елизавета Козмина: 6 лет (года), - | дочь [4] |
07 | Полунина Наталия Козмина: 4 лет (года), - | дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1892 ст.

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