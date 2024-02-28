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Полунина Ольга Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Полунина Ольга Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [8]
Номер семьи
11
Номер в семье
14
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 11
01 | Полунин Петр Васильев: 63 лет (года), - | глава |
02 | Полунина Анна Егорова: 63 лет (года), - | жена [1] |
03 | Полунин Иван Петров: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Полунина Анна Филиппова: 31 лет (года), - | жена [3] |
05 | Полунин Василий Иванов: 11 лет (года), - | сын [3] |
06 | Полунина Татьяна Иванова: 8 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Полунин Николай Иванов: 6 лет (года), - | сын [3] |
08 | Полунин Стефан Петров: 40 лет (года), - | сын [1] |
09 | Полунина Анастасия Иванова: 41 лет (года), - | жена [8] |
10 | Полунина Анастасия Степанова: 17 лет (года), - | дочь [8] |
11 | Полунин Матвей Степанов: 10 лет (года), - | сын [8] |
12 | Полунин Василий Степанов: 8 лет (года), - | сын [8] |
13 | Полунин Алексей Степанов: 6 лет (года), - | сын [8] |
14 | Полунина Ольга Степанова: 4 лет (года), - | дочь [8] |
15 | Полунина Мария Степанова: 3 лет (года), - | дочь [8] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1894 ст.

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