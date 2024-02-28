Полунин Иван Петров
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Полунин Иван Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 3
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 11
01 | Полунин Петр Васильев: 63 лет (года), - | глава |
02 | Полунина Анна Егорова: 63 лет (года), - | жена [1] |
03 | Полунин Иван Петров: 31 лет (года), - | сын [1] |
04 | Полунина Анна Филиппова: 31 лет (года), - | жена [3] |
05 | Полунин Василий Иванов: 11 лет (года), - | сын [3] |
06 | Полунина Татьяна Иванова: 8 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Полунин Николай Иванов: 6 лет (года), - | сын [3] |
08 | Полунин Стефан Петров: 40 лет (года), - | сын [1] |
09 | Полунина Анастасия Иванова: 41 лет (года), - | жена [8] |
10 | Полунина Анастасия Степанова: 17 лет (года), - | дочь [8] |
11 | Полунин Матвей Степанов: 10 лет (года), - | сын [8] |
12 | Полунин Василий Степанов: 8 лет (года), - | сын [8] |
13 | Полунин Алексей Степанов: 6 лет (года), - | сын [8] |
14 | Полунина Ольга Степанова: 4 лет (года), - | дочь [8] |
15 | Полунина Мария Степанова: 3 лет (года), - | дочь [8] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1867 ст.
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