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Полунина Параскева Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Полунина Параскева Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [7]
Номер семьи
10
Номер в семье
10
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 10
01 | Полунин Яков Васильев: 66 лет (года), - | глава |
02 | Полунина Стефанида Несторова: 66 лет (года), - | жена [1] |
03 | Полунин Филипп Яковлев: 39 лет (года), - | сын [1] |
04 | Полунина Вера Максимова: 38 лет (года), - | жена [3] |
05 | Полунин Павел Филиппов: 17 лет (года), - | сын [3] |
06 | Полунин Федор Филиппов: 13 лет (года), - | сын [3] |
07 | Полунин Иван Яковлев: 41 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
08 | Полунина Ирина Тимофеева: 40 лет (года), - | жена [7] |
09 | Полунина Анна Иванова: 11 лет (года), - | дочь [7] |
10 | Полунина Параскева Иванова: 7 лет (года), - | дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1891 ст.

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