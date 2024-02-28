Полунина Анна Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Полунина Анна Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1887
- Родственная связь
- дочь [7]
- Номер семьи
- 10
- Номер в семье
- 9
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 10
01 | Полунин Яков Васильев: 66 лет (года), - | глава |
02 | Полунина Стефанида Несторова: 66 лет (года), - | жена [1] |
03 | Полунин Филипп Яковлев: 39 лет (года), - | сын [1] |
04 | Полунина Вера Максимова: 38 лет (года), - | жена [3] |
05 | Полунин Павел Филиппов: 17 лет (года), - | сын [3] |
06 | Полунин Федор Филиппов: 13 лет (года), - | сын [3] |
07 | Полунин Иван Яковлев: 41 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
08 | Полунина Ирина Тимофеева: 40 лет (года), - | жена [7] |
09 | Полунина Анна Иванова: 11 лет (года), - | дочь [7] |
10 | Полунина Параскева Иванова: 7 лет (года), - | дочь [7] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1887 ст.
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