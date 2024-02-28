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Полунин Федор Филиппов

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Полунин Федор Филиппов
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1885
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
10
Номер в семье
6
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 10
01 | Полунин Яков Васильев: 66 лет (года), - | глава |
02 | Полунина Стефанида Несторова: 66 лет (года), - | жена [1] |
03 | Полунин Филипп Яковлев: 39 лет (года), - | сын [1] |
04 | Полунина Вера Максимова: 38 лет (года), - | жена [3] |
05 | Полунин Павел Филиппов: 17 лет (года), - | сын [3] |
06 | Полунин Федор Филиппов: 13 лет (года), - | сын [3] |
07 | Полунин Иван Яковлев: 41 лет (года), - | уволенный в запас - сын [1] |
08 | Полунина Ирина Тимофеева: 40 лет (года), - | жена [7] |
09 | Полунина Анна Иванова: 11 лет (года), - | дочь [7] |
10 | Полунина Параскева Иванова: 7 лет (года), - | дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1885 ст.

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