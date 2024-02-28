Куликов Иван Дмитриев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Куликов Иван Дмитриев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1886
- Родственная связь
- сын [11]
- Номер семьи
- 9
- Номер в семье
- 13
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 9
01 | Куликова Матрона Иванова: 51 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Куликова Евдокия Иванова: 15 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Куликов Яков Иванов: 18 лет (года), - | сын [1] |
04 | Куликов Михаил Иванов: 20 лет (года), - | сын [1] |
05 | Куликов Иван Иванов: 22 лет (года), - | сын [1] |
06 | Куликова Анна Иванова: 24 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Куликов Григорий Иванов: 26 лет (года), - | сын [1] |
08 | Куликова Евдокия Егорова: 23 лет (года), - | жена [7] |
09 | Куликов Александр Григорьев: 2 лет (года), - | сын [7] |
10 | Куликов Егор Григорьев: 1 лет (года), - | сын [7] |
11 | Куликов Дмитрий Иванов: 33 лет (года), - | сын [1] |
12 | Куликова Екатерина Васильева: 35 лет (года), - | жена [11] |
13 | Куликов Иван Дмитриев: 12 лет (года), - | сын [11] |
14 | Куликов Алексей Дмитриев: 9 лет (года), - | сын [11] |
15 | Куликов Сергей Дмитриев: 7 лет (года), - | сын [11] |
16 | Куликова Татьяна Дмитриева: 1 лет (года), - | дочь [11] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1886 ст.
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