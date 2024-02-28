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Куликова Екатерина Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Куликова Екатерина Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
жена [11]
Номер семьи
9
Номер в семье
12
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 9
01 | Куликова Матрона Иванова: 51 лет (года), - | вдова - глава |
02 | Куликова Евдокия Иванова: 15 лет (года), - | дочь [1] |
03 | Куликов Яков Иванов: 18 лет (года), - | сын [1] |
04 | Куликов Михаил Иванов: 20 лет (года), - | сын [1] |
05 | Куликов Иван Иванов: 22 лет (года), - | сын [1] |
06 | Куликова Анна Иванова: 24 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Куликов Григорий Иванов: 26 лет (года), - | сын [1] |
08 | Куликова Евдокия Егорова: 23 лет (года), - | жена [7] |
09 | Куликов Александр Григорьев: 2 лет (года), - | сын [7] |
10 | Куликов Егор Григорьев: 1 лет (года), - | сын [7] |
11 | Куликов Дмитрий Иванов: 33 лет (года), - | сын [1] |
12 | Куликова Екатерина Васильева: 35 лет (года), - | жена [11] |
13 | Куликов Иван Дмитриев: 12 лет (года), - | сын [11] |
14 | Куликов Алексей Дмитриев: 9 лет (года), - | сын [11] |
15 | Куликов Сергей Дмитриев: 7 лет (года), - | сын [11] |
16 | Куликова Татьяна Дмитриева: 1 лет (года), - | дочь [11] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1863 ст.

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