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Куликов Михаил Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Куликов Михаил Григорьев
Пол
муж
Возраст (месяцев)
1
Год рождения вычисленный
1898
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
5
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 8
01 | Куликов Григорий Николаев: 36 лет (года), - | глава |
02 | Куликова Екатерина Яковлева: 36 лет (года), - | жена [1] |
03 | Куликова Анастасия Григорьева: 10 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Куликова Анна Григорьева: 6 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Куликов Михаил Григорьев: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | сын [1] |
Комментарий наборщика
Возраст: 1 мес.
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1898 ст.

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