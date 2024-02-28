Куликов Михаил Григорьев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Куликов Михаил Григорьев
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1898
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 8
- Номер в семье
- 5
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 8
01 | Куликов Григорий Николаев: 36 лет (года), - | глава |
02 | Куликова Екатерина Яковлева: 36 лет (года), - | жена [1] |
03 | Куликова Анастасия Григорьева: 10 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Куликова Анна Григорьева: 6 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Куликов Михаил Григорьев: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | сын [1] |
- Комментарий наборщика
- Возраст: 1 мес.
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1898 ст.
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