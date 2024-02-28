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Куликова Наталия Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Куликова Наталия Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
9
Сословие
вдова
Церковь
Архангельская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 7
01 | Куликов Иван Адрианов: 59 лет (года), - | глава |
02 | Куликова Марина Матвеева: 61 лет (года), - | жена [1] |
03 | Куликов Василий Иванов: 39 лет (года), - | сын [1] |
04 | Куликова Анна Игнатова: 36 лет (года), - | жена [3] |
05 | Куликов Егор Васильев: 18 лет (года), - | сын [3] |
06 | Куликов Анастасия Васильева: 6 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Куликов Николай Васильев: 3 лет (года), - | сын [3] |
08 | Куликова Екатерина Федорова: 46 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
09 | Куликова Наталия Егорова: 52 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
10 | Петр Петров: 42 лет (года), - | уволенный в запас - племянник [1] |
11 | Матрона Егорова: 38 лет (года), - | жена [10] |
12 | Иван Петров: 14 лет (года), - | сын [10] |
13 | Петр Петров: 17 лет (года), - | сын [10] |
14 | Василий Петров: 19 лет (года), - | сын [10] |
15 | Параскева Николаева: 16 лет (года), - | жена [14] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

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