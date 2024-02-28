Куликов Николай Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Куликов Николай Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 7
- Церковь
- Архангельская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.5, лист: 2
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 7
01 | Куликов Иван Адрианов: 59 лет (года), - | глава |
02 | Куликова Марина Матвеева: 61 лет (года), - | жена [1] |
03 | Куликов Василий Иванов: 39 лет (года), - | сын [1] |
04 | Куликова Анна Игнатова: 36 лет (года), - | жена [3] |
05 | Куликов Егор Васильев: 18 лет (года), - | сын [3] |
06 | Куликов Анастасия Васильева: 6 лет (года), - | дочь [3] |
07 | Куликов Николай Васильев: 3 лет (года), - | сын [3] |
08 | Куликова Екатерина Федорова: 46 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
09 | Куликова Наталия Егорова: 52 лет (года), - | вдова - сноха [1] |
10 | Петр Петров: 42 лет (года), - | уволенный в запас - племянник [1] |
11 | Матрона Егорова: 38 лет (года), - | жена [10] |
12 | Иван Петров: 14 лет (года), - | сын [10] |
13 | Петр Петров: 17 лет (года), - | сын [10] |
14 | Василий Петров: 19 лет (года), - | сын [10] |
15 | Параскева Николаева: 16 лет (года), - | жена [14] |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1895 ст.
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