Комарова Пелагея Ивлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Пелагея Ивлиевна

Комарова Пелагея Ивлиевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Комарова Пелагея Ивлиевна
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
297
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 29
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 297
01 | Комаров Никифор Филимонович: 54 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комарова Пелагея Ивлиевна: 52 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Комаров Михаил Никифорович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Комаров Иван Никифорович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Комарова Татьяна Никифоровна: 16 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
06 | Комаров Егор Никифорович: 13 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Комаров Алексей Никифорович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
08 | Комарова Екатерина Михайловна: 20 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
09 | Комаров Павел Михайлович: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1846 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close