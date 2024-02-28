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Комаров Степан Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Комаров Степан Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
9
Год рождения вычисленный
1897
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
296
Номер в семье
8
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 296
01 | Комарова Васса Егоровна: 67 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комаров Андрей Ефимович: 47 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Комарова Мария Васильевна: 42 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Комарова Анна Андреевна: 16 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
05 | Комаров Павел Андреевич: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Комарова Параскева Андреевна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
07 | Комаров Иван Андреевич: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
08 | Комаров Степан Андреевич: 1 лет (года), 9 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1897 ст.

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