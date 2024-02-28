Комаров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Иван Иванович

Комаров Иван Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Комаров Иван Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
295
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 295
01 | Комарова Стефанида Филипповна: 65 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комаров Иван Данилович: 33 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Комарова Анна Алексеевна: 33 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Комаров Иван Иванович: 10 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
05 | Комаров Михаил Иванович: 8 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Комаров Капитон Иванович: 4 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
07 | Комаров Александр Иванович: 2 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1888 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close