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Сторова Матрона Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Сторова Матрона Иванович
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1882
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
290
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 290
01 | Сторова Евдокия Григорьевна: 72 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Сторов Иван Егорович: 45 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Сторова Устинья Ивановна: 42 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Сторова Матрона Иванович: 16 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
05 | Сторов Иван Иванович: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Сторова Екатерина Ивановна: 11 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
07 | Сторов Тихон Иванович: 2 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
08 | Сторова Пелагея Ивановна: 1 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1882 ст.

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