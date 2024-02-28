Маркина Ольга Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Маркина Ольга Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1898
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 289
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 289
01 | Маркин Иван Маркович: 62 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Маркина Домна Михайловна: 58 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Маркин Иван Иванович: 36 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Маркин Илья Иванович: 34 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Маркин Егор Иванович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Маркин Сергей Иванович: 26 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Маркин Степан Иванович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
08 | Маркина Мавра Ивановна: 33 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
09 | Маркин Андрей Иванович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
10 | Маркин Козьма Иванович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
11 | Маркина Мария Ивановна: 3 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
12 | Маркина Ольга Ивановна: 0 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [3] |
13 | Маркина Мария Павловна: 27 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
14 | Маркина Анастасия Ильинична: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
15 | Маркин Александр Ильич: 10 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
16 | Маркина Евдокия Степановна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
17 | Маркин Иван Егорович: 1 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
18 | Маркина Агафья Савельевна: 23 лет (года), - | Крестьянин - жена [6] |
19 | Маркин Василий Сергеевич: 1 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [6] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1898 ст.
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