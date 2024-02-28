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Маркин Илья Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Маркин Илья Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
289
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 289
01 | Маркин Иван Маркович: 62 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Маркина Домна Михайловна: 58 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Маркин Иван Иванович: 36 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Маркин Илья Иванович: 34 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Маркин Егор Иванович: 28 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Маркин Сергей Иванович: 26 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Маркин Степан Иванович: 23 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
08 | Маркина Мавра Ивановна: 33 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
09 | Маркин Андрей Иванович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
10 | Маркин Козьма Иванович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
11 | Маркина Мария Ивановна: 3 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
12 | Маркина Ольга Ивановна: 0 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [3] |
13 | Маркина Мария Павловна: 27 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
14 | Маркина Анастасия Ильинична: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [4] |
15 | Маркин Александр Ильич: 10 лет (года), - | Крестьянин - сын [4] |
16 | Маркина Евдокия Степановна: 21 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
17 | Маркин Иван Егорович: 1 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
18 | Маркина Агафья Савельевна: 23 лет (года), - | Крестьянин - жена [6] |
19 | Маркин Василий Сергеевич: 1 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [6] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1864 ст.

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