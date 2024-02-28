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Текина Мария

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Текина Мария
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
288
Номер в семье
5
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 288
05 | Текина Мария: 17 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода, незаконная жена
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода, незаконная жена
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1881 ст.

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