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Мишина Наталья Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Мишина Наталья Васильевич
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
287
Номер в семье
7
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 287
01 | Парамошин Матвей Ильич: 60 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Парамошина Евфросинья Семеновна: 59 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Мишин Василий Иванович: 44 лет (года), - | Крестьянин - зять [1] |
04 | Мишина Параскева Матвеевна: 39 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Мишина Мария Васильевна: 17 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
06 | Мишин Михаил Васильевич: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
07 | Мишина Наталья Васильевич: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
08 | Мишина Пелагея Васильевна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1886 ст.

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