Мишина Параскева Матвеевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Мишина Параскева Матвеевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 287
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 287
01 | Парамошин Матвей Ильич: 60 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Парамошина Евфросинья Семеновна: 59 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Мишин Василий Иванович: 44 лет (года), - | Крестьянин - зять [1] |
04 | Мишина Параскева Матвеевна: 39 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Мишина Мария Васильевна: 17 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
06 | Мишин Михаил Васильевич: 14 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
07 | Мишина Наталья Васильевич: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
08 | Мишина Пелагея Васильевна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1859 ст.
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