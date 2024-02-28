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Репников Михаил Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Репников Михаил Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
286
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 286
01 | Репникова Параскева Ивановна: 62 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Репникова Мария Ивановна: 35 лет (года), - | Крестьянин - сноха [1] |
03 | Репников Михаил Михайлович: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
04 | Репников Иван Михайлович: 16 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
05 | Репникова Юлиания Михайловна: 3 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1881 ст.

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