Комарова Анна Михайловна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Комарова Анна Михайловна
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1898
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 285
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 285
01 | Комаров Дмитрий Матвеевич: 40 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комаров Михаил Матвеевич: 37 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Комарова Анастасия Степановна: 28 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Комарова Анна Дмитриевна: 14 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Комаров Иван Дмитриевич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Комарова Параскева Матвеевна: 38 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
07 | Комаров Павел Михайлович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
08 | Комарова Вера Михайловна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
09 | Комарова Наталья Михайловна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
10 | Комаров Михаил Михайлович: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
11 | Комарова Анна Михайловна: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1898 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.