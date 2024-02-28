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Комаров Михаил Матвеевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Комаров Михаил Матвеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
285
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 285
01 | Комаров Дмитрий Матвеевич: 40 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Комаров Михаил Матвеевич: 37 лет (года), - | Крестьянин - брат [1] |
03 | Комарова Анастасия Степановна: 28 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
04 | Комарова Анна Дмитриевна: 14 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Комаров Иван Дмитриевич: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Комарова Параскева Матвеевна: 38 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
07 | Комаров Павел Михайлович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
08 | Комарова Вера Михайловна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
09 | Комарова Наталья Михайловна: 6 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
10 | Комаров Михаил Михайлович: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
11 | Комарова Анна Михайловна: 0 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1861 ст.

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