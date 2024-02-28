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Климушкин Александр Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Климушкин Александр Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1877
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
284
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 284
01 | Климушкина Евдокия Адриановна: 45 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Климушкин Иван Васильевич: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Климушкин Александр Васильевич: 21 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Климушкин Тимофей Васильевич: 16 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Климушкин Григорий Васильевич: 13 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Климушкин Василий Васильевич: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
07 | Климушкина Агрипина Васильевна: 9 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
08 | Климушкин Павел Иванович: 8 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
09 | Климушкина Мария Ивановна: 4 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1877 ст.

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