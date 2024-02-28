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Климушкин Михаил Григорьевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Климушкин Михаил Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
глава
Номер семьи
282
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 282
01 | Климушкин Михаил Григорьевич: 42 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Климушкина Наталья Васильевна: 34 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Климушкин Иван Михаил: 21 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Климушкина Екатерина Михайловна: 17 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.

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