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Климушкина Матрона Григорьевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Климушкина Матрона Григорьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
девица
Номер семьи
281
Номер в семье
5
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 281
01 | Климушкина Ксения Никитична: 69 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Климушкин Яков Григорьевич: 34 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Климушкина Анна Григорьевна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Климушкина Александра Яковлевна: 11 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
05 | Климушкина Матрона Григорьевна: 50 лет (года), - | Крестьянин - девица |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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