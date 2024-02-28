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Самсонов Иван Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Самсонов Иван Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
280
Номер в семье
7
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 280
01 | Самсонов Илья: 71 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Самсонова Феоктиста Филипповна: 68 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Самсонов Иван Ильич: 37 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Самсонов Степан Ильич: 30 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Самсонова Мария Федотовна: 35 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
06 | Самсонова Анна Ивановна: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [3] |
07 | Самсонов Иван Иванович: 9 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
08 | Самсонов Сергей Иванович: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
09 | Самсонов Михаил Иванович: 3 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
10 | Самсонова Надежда Ивановна: 0 лет (года), 1 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [3] |
11 | Самсонова Пелагея Ивановна: 30 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1889 ст.

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