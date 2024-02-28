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Отекаев Павел Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Отекаев Павел Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
279
Номер в семье
4
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 279
01 | Отекаев Феодор Егорович: 67 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Отекаев Михаил Федорович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Отекаева Параскева Тимофеевна: 27 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Отекаев Павел Михайлович: 5 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
05 | Отекаева Пелагея Михайловна: 2 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

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