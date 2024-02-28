Зотов Алексей Иванович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Зотов Алексей Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 278
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 278
01 | Зотов Григорий Иванович: 74 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Зотов Иван Григорьевич: 49 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Зотова Татьяна Назаровна: 47 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Зотов Алексей Иванович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
05 | Зотова Пелагея Ивановна: 18 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
06 | Зотова Анастасия Ивановна: 11 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
07 | Зотов Григорий Иванович: 7 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
08 | Зотов Степан Иванович: 3 лет (года), 8 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
09 | Зотова Пелагея Егоровна: 27 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1869 ст.
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