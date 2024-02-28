Зотов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Григорий Иванович

Зотов Григорий Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Зотов Григорий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
74
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
глава
Номер семьи
278
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 278
01 | Зотов Григорий Иванович: 74 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Зотов Иван Григорьевич: 49 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Зотова Татьяна Назаровна: 47 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Зотов Алексей Иванович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
05 | Зотова Пелагея Ивановна: 18 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
06 | Зотова Анастасия Ивановна: 11 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
07 | Зотов Григорий Иванович: 7 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
08 | Зотов Степан Иванович: 3 лет (года), 8 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
09 | Зотова Пелагея Егоровна: 27 лет (года), - | Крестьянин - жена [4] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close