Зотова Мария Павловна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Зотова Мария Павловна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 276
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 276
01 | Зотов Павел Григорьевич: 37 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Зотова Мария Козьминична: 36 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Зотов Михаил Павлович: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Зотова Евдокия Павловна: 13 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Зотов Яков Павлович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Зотова Анна Павловна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Зотов Арсений Павлович: 8 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
08 | Зотов Георгий Павлович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
09 | Зотова Мария Павловна: 4 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
10 | Зотова Пелагея Павловна: 1 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1894 ст.
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