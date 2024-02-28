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Зотов Михаил Павлович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Зотов Михаил Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
276
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 276
01 | Зотов Павел Григорьевич: 37 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Зотова Мария Козьминична: 36 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Зотов Михаил Павлович: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Зотова Евдокия Павловна: 13 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Зотов Яков Павлович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Зотова Анна Павловна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Зотов Арсений Павлович: 8 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
08 | Зотов Георгий Павлович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
09 | Зотова Мария Павловна: 4 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
10 | Зотова Пелагея Павловна: 1 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1881 ст.

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