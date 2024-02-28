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Наследникова Мария Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Наследникова Мария Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1897
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
275
Номер в семье
9
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 275
01 | Текин Михаил Афанасьевич: 70 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Текина Ирина Козьминична: 69 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Наследников Илья Федорович: 45 лет (года), - | Крестьянин - зять [1] |
04 | Наследникова Евдокия Михайловна: 43 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Наследников Василий Ильич: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Наследникова Пелагея Игнатьевна: 23 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
07 | Наследникова Евдокия Васильевна: 5 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
08 | Наследников Георгий Васильевич: 3 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
09 | Наследникова Мария Васильевна: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1897 ст.

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