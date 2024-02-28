Наследников Илья Федорович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Наследников Илья Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Родственная связь
- зять [1]
- Номер семьи
- 275
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 275
01 | Текин Михаил Афанасьевич: 70 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Текина Ирина Козьминична: 69 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Наследников Илья Федорович: 45 лет (года), - | Крестьянин - зять [1] |
04 | Наследникова Евдокия Михайловна: 43 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Наследников Василий Ильич: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Наследникова Пелагея Игнатьевна: 23 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
07 | Наследникова Евдокия Васильевна: 5 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
08 | Наследников Георгий Васильевич: 3 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
09 | Наследникова Мария Васильевна: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1853 ст.
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