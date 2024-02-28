Текин Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТекин Михаил Афанасьевич

Текин Михаил Афанасьевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Текин Михаил Афанасьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
глава
Номер семьи
275
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 275
01 | Текин Михаил Афанасьевич: 70 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Текина Ирина Козьминична: 69 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Наследников Илья Федорович: 45 лет (года), - | Крестьянин - зять [1] |
04 | Наследникова Евдокия Михайловна: 43 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
05 | Наследников Василий Ильич: 25 лет (года), - | Крестьянин - сын [3] |
06 | Наследникова Пелагея Игнатьевна: 23 лет (года), - | Крестьянин - жена [5] |
07 | Наследникова Евдокия Васильевна: 5 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
08 | Наследников Георгий Васильевич: 3 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [5] |
09 | Наследникова Мария Васильевна: 1 лет (года), - | Крестьянин - дочь [5] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1828 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close