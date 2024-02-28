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Сторов Николай Николаевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Сторов Николай Николаевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
9
Год рождения вычисленный
1898
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
272
Номер в семье
9
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 272
01 | Сторов Филипп Егорович: 49 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Сторова Матрона Даниловна: 47 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Сторов Николай Филиппович: 24 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Сторов Петр Филиппович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Сторов Степан Филиппович: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Сторова Татьяна Филипповна: 13 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Сторов Федор Филиппович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
08 | Сторова Наталья Васильевна: 23 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
09 | Сторов Николай Николаевич: 0 лет (года), 9 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1898 ст.

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