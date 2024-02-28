Сторов Николай Филиппович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Сторов Николай Филиппович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1874
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 272
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 27
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 272
01 | Сторов Филипп Егорович: 49 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Сторова Матрона Даниловна: 47 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Сторов Николай Филиппович: 24 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Сторов Петр Филиппович: 29 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Сторов Степан Филиппович: 17 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
06 | Сторова Татьяна Филипповна: 13 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
07 | Сторов Федор Филиппович: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
08 | Сторова Наталья Васильевна: 23 лет (года), - | Крестьянин - жена [3] |
09 | Сторов Николай Николаевич: 0 лет (года), 9 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [3] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1874 ст.
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