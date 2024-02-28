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Сторова Матрона Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Сторова Матрона Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
269
Номер в семье
2
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 269
01 | Сторов Андрей Егорович: 37 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Сторова Матрона Ивановна: 34 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Сторова Евдокия Андреевна: 12 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
04 | Сторов Андрей Андреевич: 4 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
05 | Сторов Сергей Андреевич: 1 лет (года), 3 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1864 ст.

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