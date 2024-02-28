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Мишина Ксения Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Мишина Ксения Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
268
Номер в семье
3
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 268
01 | Мишина Варвара Пантелеймоновна: 72 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Мишин Иван Иванович: 39 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
03 | Мишина Ксения Васильевна: 35 лет (года), - | Крестьянин - жена [2] |
04 | Мишина Наталья Ивановна: 10 лет (года), - | Крестьянин - дочь [2] |
05 | Мишин Антон Иванович: 6 лет (года), - | Крестьянин - сын [2] |
06 | Мишин Иван Иванович: 4 лет (года), 5 месяцев (ца) | Крестьянин - сын [2] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1863 ст.

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