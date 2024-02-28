Мишина Варвара Яковлевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Мишина Варвара Яковлевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Возраст (месяцев)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 267
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьянин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 267
01 | Мишин Яков Иванович: 33 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Мишина Татьяна Афнасьевна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Мишин Иван Яковлевич: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Мишина Варвара Яковлевна: 3 лет (года), 9 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Мишина Ольга Яковлевна: 0 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
- Дополнительная информация в записи
- Новострелецкая слобода
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1895 ст.
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