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Мишин Яков Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Мишин Яков Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
глава
Номер семьи
267
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 267
01 | Мишин Яков Иванович: 33 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Мишина Татьяна Афнасьевна: 32 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Мишин Иван Яковлевич: 11 лет (года), - | Крестьянин - сын [1] |
04 | Мишина Варвара Яковлевна: 3 лет (года), 9 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
05 | Мишина Ольга Яковлевна: 0 лет (года), 2 месяцев (ца) | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1865 ст.

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