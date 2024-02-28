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Коротков Николай Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Коротков Николай Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
глава
Номер семьи
265
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 265
01 | Коротков Николай Васильевич: 47 лет (года), - | Крестьянин - глава |
02 | Короткова Параскева Алексеевна: 45 лет (года), - | Крестьянин - жена [1] |
03 | Короткова Пелагея Николаевна: 5 лет (года), - | Крестьянин - дочь [1] |
Примечание: Новострелецкая слобода
Дополнительная информация в записи
Новострелецкая слобода
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.

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